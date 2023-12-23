هتنسف الدهون .. خلطة جبارة لتنظيف الفرن من الدهون المتراكمة في ثواني هيرجع جديد زي الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من ربات المنازل ممن يبحثون عن طرق فعالة لتنظيف الفرن من البقع والدهون والزيوت التي تتراكم على الفرن بمرور الوقت بسبب تطاير الأبخرة والدخان وسقوط الدهون عليها نتيجة لتحضير الطعام، وقد وجدنا وصفة سهلة لتنظيف الفرن والأسطح في المطبخ، وذلك من الاستخدام الأول لها، وتتكون من مقادير بسيطة متوفرة داخل كل بيت، كما تتميز بسهولة تحضيرها وكذلك استخدامها، بالإضافة إلى مدى فعاليتها في تنظيف البقع الصعبة على أسطح المطبخ والفرن.
مكونات وصفة تنظيف الفرن
تشمل الوصفة عدد من المكونات التي تجدها متوفرة داخل كل بيت، وهي مكونات سهلة وبسيطة، تتمثل في النقاط التالية:
- سائل منظف.
- لتر من الكوكولا.
- قطعة سلك مواعين.
- قشر ليمون.
- نصف كوب عصير ليمون.
طريقة استخدام الوصفة
بعد توفير المكونات المطلوبة من أجل تحضير الوصفة، يتم البدء في خطوات التحضير التي تتميز بسهولتها في عملها داخل المنزل، وتتمثل خطوات التحضير في النقاط التالية:
- يتم إحضار وعاء ثم نضع به كمية الكوكاكولا.
- بعد ذلك يتم وضع الوعاء داخل الفرن لمدة ١٥ دقيقة.
- ثم يتم إحضار وعاء آخر ويتم وضع سائل منظف مع عصير الليمون وقشر الليمون.
- بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار ويتم تركه حتى الغليان.
- ثم يتم إحضار فرشاة وغمسها داخل الخليط الساخن ثم يتم غسل الفرن به.
- بعد ذلك يتم تنشيف الفرن جيدًا باستخدام فوطة جافة، ومن الاستخدام الأول سيتم ملاحظة مدى نظافة الفرن.