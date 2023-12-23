خراب بيوت ... لو ظهرت عندك ارمي تلفونك بسرعة !!.. احذر من ظهور هذه العلامة على الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجه عندك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السوشيال ميديا و مواقع التواصل الاجتماعي من أهم التطبيقات التي توجد على اي هاتف فنحن الآن نعيش في عصر الفيس بوك و الواتساب والانستجرام و التويتر وغيرها من التطبيقات التي سهلت التواصل بين الأفراد واصبح الاتصال فيديو وصوت مع أي شخص فأي مكان في العالم سهل .

انتشرت حاليا طرق عديدة سهلة أمر مراقبة الآخرين واختراق الصفحات الخاصة بهم، وهذا لا يعني أن تطبيق الواتساب غير مشفرة بل هذا يعني أن الهكر انتشر بكل مكان دون وجود شيء يمنعه من هذا الامر، بسبب التقدم التكنولوجي الحادث خلال الفترة الاخيرة لهذا لابد من معرفة كيفية حماية الواتساب من أي شخص وكذلك طرق التأكد من عدم وجود مخترق وذلك بالتحديد سنعرضه في السطور القادمة

كيفية معرفة الواتساب مراقب

هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكنك معرفة هل هناك أحد يستخدم حساب واتساب خاص بك ام لا

فتح التطبيق الخاص بك على الهاتف.

الدخول على الاعدادات والبحث عن خانة الأجهزة المرتبطة.

عندما تجد جهاز كمبيوتر مرتبط بهاتفك عليك حذفه فورا.

عندما تكون انت من قمت بالتوصيل فلا داعي للقلق.

اذا وجدت اي رسائل مجهولة المصدر غير كلمة المرور بشكل مباشر.

التأكد من عدم كتابة اي بيانات خاصة بك عند تنزيل التطبيقات من المواقع المختلفة وخاصة للتصوير أو ألعاب.

خطوات حماية الواتساب

يمكن لأي شخص يستخدم تطبيق الواتساب حماية حسابه من الاختراق وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية

وضع رمز خاص بك على التطبيق فعندما تحتاج فتحه قم بإدخاله.

التحقق بخطوتين من أهم الطرق الممكنة في حماية الواتساب وذلك لأنه يجعلك تدخل بيانات كثيرة حتى تسجل الدخول.

ربط الحساب بالبريد حتى يرسل إليك اشعار بتسجيل الدخول.