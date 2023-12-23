تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل وعرب سات أقوى أغاني الأطفال الجديدة

دوت الخليج - احمد صلاح - قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتتميز بتقديم برامج متنوعة وأنشطة ترفيهية مختلفة ومحتوى تعليمي للأطفال، كما تقدم مجموعة من الأغاني الجذابة والرسوم المتحركة الجميلة التي تنال إعجاب الأطفال.تحرص إدارة القناة على تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024، حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة القناة والاستمتاع بمحتواها دون حدوث أي مشاكل في البث أو انقطاعه، وتعد من القنوات الرائدة في تقديم محتوى الأطفال، وتتميز بعرض برامج ترفيهية وتعليمية تناسب مختلف الأعمار، كما تحرص على تقديم رسوم كرتونية فريدة وجميلة، وتهتم بتعليم الأطفال الصفات الحميدة وتجنب الصفات السيئة مثل السرقة أو الغيره ، وتعرض اغاني لتعليم الأطفال الألوان والأرقام وأصوات الحيوانات وغيرها من المحتوى التعليمي الذي يساعد على إيصال المعلومات للطفل بشكل سلس ومسل، تعرض آيات من الذكر الحكيم لقصار السور على شاشة هذه القناة، ومن أهم مميزات هذه القناة أنها تقوم بالبث على مدار الـ 24 ساعة كما أنها قناة مجانية ومن أشهر الأغاني التي تقوم بعرضها ما يلي:

أنا لولو ساعدوني.

بيبي شاور.

دكتور الأسنان الحقني.

القطة توتة.

مين اللي سرق الحزمة

وين سنك يا لولو.

بم بم حيوانات.

قناة وناسة يمكن تنزيلها عبر هذه البيانات :

القمر الصناعى نايل سات :-

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة القناة: HD.