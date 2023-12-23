وفري ودبري.. طريقة عمل الصابون البلدي من الزيت المستعمل بجودة عالية أحلى من الجاهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الصابون البلدي من أهم العناصر التي يجب توافرها داخل كل منزل، وذلك لأن ربات المنازل يقومن باستخدامه بشكل مستمر في غسيل الملابس وتنظيف الأسطح كما يتم بشره في مياه المسح التي تستخدم في تنظيف الأرضيات، لذلك تحرص ربات المنازل بتوفيره بشكل دائم داخل المنازل، من أجل هذا يحرص الكثير منهن بعمله داخل المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة سنقوم سردها خلال سطور هذا المقال.
مكونات وصفة الصابون البلدي
وبالنسبة لمكونات وصفة عمل الصابون البلدي فهي مكونات سهلة وبسيطة متواجدة داخل كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في النقاط التالية:
- 8 أكواب من الزيت المستعمل.
- 2 كوب من عصير الليمون.
- 2 كوب من هيدروكسيد الصوديوم.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 2 معلقة سكر.
- 2 معلقة ملح.
- 2 معلقة خل.
- 2 معلقة جلسرين.
طريقة تحضير الصابون
وتتمثل خطوات تحضير عمل الصابون البلدي في الخطوات التالي:
- إحضار وعاء ووضع الزيت وعصير الليمون به ويتم تقليبهم جيدًا.
- وبعد ذلك يتم وضع هيدروكسيد الصوديوم ونقوم بتقليب المكونات.
- ثم نضع نصف كوب من عصير الليمون.
- بعد ذلك نضع الملح والسكر والجلسرين والخل بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب.
- يتم التقليب بشكل مستمر حتى يذوب هيدروكسيد الصوديوم بصفة تامة.
- ثم نقوم بضرب الخليط للحصول على خليط متجانس.
- ثم إحضار صينية ووضع كيس كبير من البلاستيك.
- ويتم تفريغ محتويات الصابون ثم تسويته بواسطة ملعقة وتركه حتى يتماسك.
- بعد ذلك يتم تقطيعه بواسطة السكين وبشره واستخدامه.