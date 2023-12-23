"ضاع عمرك وانتي متعرفيهاش".. زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لشعر لامع مثل الحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الخفيف هو مشكلة يعاني منها الكثير سواء رجال أو نساء، ويحب البعض اللجوء لعلاج المشكلة باستخدام الوصفات الطبيعية والابتعاد عن العقاقير الطبية، ويريدون في نفس الوقت أن يكون الحل في وقت قصير، ومن تلك الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج مشكلة الشعر الخفيف هي وصفة الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل، حيث هذه الوصفة نتائجها مذهلة فسوف ترون الفرق في خلال ثلاثة شهور، وإليكم الوصفة.

مكونات وصفة زيت الزيتون والزباد

وإليكم مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي السحرية، وهذه المكونات هي:

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من القرنفل البودر.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض

طريقة تحضير وصفة الزبادي وزيت الزيتون

في إناء صغير وقومي بوضع الزبادي، وأضيفي عليه القرنفل وزيت الزيتون والعسل الأبيض وقلبي جيدا.

قومي بوضع المزيج على الشعر وقومي بتدليكه بأصابعك.

ضعيه على الشعر لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو.

يتم تكرير الوصفة مرتين أسبوعياً وملاحظة النتيجة تكون بعد مرور الشهر الثالث من اتباع الوصفة.

فوائد الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل للشعر

يعمل القرنفل على تقوية بصلية الشعر وتنشيط الفروة وزيادة كثافة الشعر.

العسل هو بمثابة مضاد حيوي للشعر فهو يعمل على حماية فروة الرأس من البكتيريا والفطريات التي تضر بالشعر.

يحتوي الزبادي على فيتامين ب١٢ والذي يعمل على كثافة الشعر وتحفيز نموه.

الأوميجا ثري الموجودة في زيت الزيتون تعمل على المحافظة على صحة الشعر ولمعانه.