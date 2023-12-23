للعرسان فقط !! كيف يمكن للقرنفل ان يجعله أقوى عن طريق استخدام عود واحد بدلا من الحبة الزرقاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبات القرنفل من النباتات ذات القيمة العالية صحيا او غير ذلك ، حيث انه ينمو في مناخ قاسي وبيئة غير عادية مثل شجرة سيزي جيوم ، و يدخل في العديد من التراكيب والوصفات الطبية لعلاج بعض الامراض مثل آلام العظام وايضا يساعد على تشغيل وظائف الكبد و ينظم معدل السكر في الدم ويحتوي القرنفل على عناصر مضادة للأكسدة ، وهو ذو رائحة نفاذة قوية فيستخدم بخور ويدخل في صناعة العطور ، وايضا تابع معنا لتتعرف على وصفات وطرق أخرى .

طرق باستخدام القرنفل

• يمكنك ان تضيف عود واحد من القرنفل على كوب من اللبن او فنجان القهوة او الشاي ايضا .

• يفقد القرنفل قيمته ورائحته عند جعله مثل البودرة في حين يفضل استخدامه عود القرنفل بدلا من ذلك .

• ضع ملعقة من زيت القرنفل على كوب من اللبن بالإضافة الى ملعقة من القرفة البودرة .

• بوضع زيت القرنفل على الأعضاء التناسلية يجعله أقوى في الانتصاب وايضا سرعة القذف.

• يفضل اضافة زيت آخر لديك على زيت القرنفل قبل وضعه على العضو التناسلي لتجنب الحساسية .

فوائد مضغ القرنفل قبل النوم

عند مضغ القرنفل يساعدك على تخفيف التوتر الزائد لديك وتقليل الاضطرابات ويساعد على الاسترخاء جيدا قبل النوم.

فائدة القرنفل المغلي

كما قلنا سابقا انه يقضي تماما على الميكروبات والبكتيريا التي تسبب آلام فالمعدة والإسهال وقد تحدث تشنجات قوية التي تؤدي الى الوفاة .

اهمية القرنفل لآلام الأسنان

عند وضع القرنفل على الاسنان يساعد على تخفيف الم اللثة والاسنان مؤقتا لحين ذهابك للطبيب.