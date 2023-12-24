حلال ولا حرام.. خطيب الأوقاف يحسم الجدل بشأن استخدام الفيزا كارد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الفيزا كارد من أكثر الأدوات العصرية استخداما لشراء ما يحتاج إليه الفرد من مختلف الخدمات والسلع في أي مكان وفي أي وقت، فهي البديل السحري للأموال السائلة والتي أصبحت غالبية المحال والمطاعم والكافتريات تستخدمها في تعاملها كما أنها مهم للشراء أون لاين من أي متجر سواء كان محلي أو عالمي، وتختلف قيمتها حسب الأموال التي يتم إيداعها بها.

الفيزا كارد حلال ولا حرام

أوضح الداعية الإسلامي والخطيب في الأوقاف، الشيخ خالد الجمل، حقيقة مشروعية أو حرمانية حمل واستعمال الفيزا كارد، واستخدامه في البيع والشراء، حيث أكد أن ” الفيزا كارد” أصبحت من الأمور المستحدثة في المجتمعات نتيجة للتطور النقدي الذي تشهده المعاملات التجارية في العالم حاليات، مضيفا أن الإسلام لديه من القواعد الفقهية التي تتيح القياس واستخراج الحكم الفقهي لأي قضية مستحدثة في جميع المجالات، وأشار إلى أن البطاقات الائتمانية، يشترك فيها العديد من الأطراف منها صاحبها والبنك المستفيد صاحب البضاعة ولكل طرف منهم تفصيلا وتعريفا فقهيا واسع، ولفت إلى البنوك في صورتها الحالية وهي أيضا من الصورة المستحدثة تعتمد في عملها على التعامل مع أصحاب الأموال.

حكم البيع والشراء

أكد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب في الأوقاف، أنه بناء على ما تقدم من الكثير من الأدلة الأخرى التي استقر على أساسها أصحاب الرأي القائل يجوز البيع والشراء ببطاقات الائتمان ” الفيزا كارد”، بصورتها المعروفة على إجازتها، وهو ما أخذت به دار الإفتاء المصرية ومجمع البنوك الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وأحلت التعامل به في البيع والشراء وغيرها من المعاملات التي تكون واضحة التعامل بين الطرفين منذ البداية.

التعاملات البنكية

أشار الداعية الإسلامي والخطيب في الأوقاف، الشيخ خالد الجمل، إلى أن هناك أمر خاص بالفيزا كارد قد يتفاجأ البعض منه، وهو أن البنوك لا تتعامل مع الفقراء، ومضيفا أنه لا يوجد بنك يعطي لفقير أموال إو إقراض ما بغير توفير ضمانات مالية كافية يعرفها الطرفان، ويقر كلا منهم بها قبل إنشاء أي معاملة بين البنك والعميل، لذلك تنتفي في هذه الحالة صورة شبهة الربا النسيئة أو ربا التلجئة التي حرمها الله عز وجل في قوله تعالى:” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا”.