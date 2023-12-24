وفري فلوسك في الشتاء… ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة جهنمية .. ياريتك عرفتيها من زمان

تأثير الملح على أنبوبة البوتاجاز

يوجد تفاعلات سحرية تحصل بين الملح والغاز، تعمل على تقليل تراكم الكربون والأوساخ داخل الانبوبة وذلك يعمل على تقليل استهلاك الغاز وزيادة كفاءة البوتجاز، لذلك يجب شراء كيس من الملح وعند استخدام الانبوبة لاول مرة يتم وضع كيس الملح بداخلها ويتم تغييرها كل ستة أشهر، وهذا يوفر فلوس المواطن ويقلل من استهلاك الأنابيب.

افكار للحفاظ على أداء البوتجاز فى الشتاء

يوجد عدة أفكار يمكن من خلالها تقليل استهلاك غاز الانبوبة والحفاظ على اداء البوتجاز ومنها:

الاوانى المعدنية: استخدام الستاليستين فى طهى الطعام لانه تقلل من استهلاك الغاز وطهى الطعام سريعا.

شعلات البوتجاز المناسبة: نستخدم شعلات مناسبه على حسب المطلوب فلو يتم عمى الشاي يستخدم الشعلة الصغيرة أما لو اناء يتم وضعه على الشعلة الكبيرة وهكذا.

تغطية الطعام: القيام بتغطية الطعام عند الطهى حتى ينضج بشكل أسرع واستهلاك أقل للغاز.

وهكذا يتم توفير استهلاك غاز الأنبوبة بشكل كبير لأطول مدة زمنية ممكنة لدى الأفراد.