“عشان ميتنصبش عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اتحداك أذا كنت تعرفها قبل كده

علامات توضح زيت الزيتون الأصلي

زيت الزيتون الأصلي متميز بعدة أمور خاصة بالمذاق واللون والرائحة وغيرها من الخصائص الظاهرة التي تجعلنا نكتشف هل أصلي ام لا، وذلك عن طريق الآتي

لون الأصلي عند وضعه أمام ضوء قوي يصبح احمر قليلا بالإضافة إلى أنه يكون في البداية أخضر.

مذاق زيت الزيتون يحتوي على كمية كبيرة من الحموضة ولا يتغير عند استخدامه لفترة طويلة.

لزوجة الزيت تكون قوية جدا عن أي زيت آخر.

بالنسبة للرائحة فهي من أفضل الروائح التي يمكن شمها، وكذلك لا تسوء مع فتح العبوة أكثر من مرة.

خطوات اكتشاف الزيت المغشوش من الأصلي

هناك عدد من الخطوات الخاصة بتحديد زيت الزيتون هل مغشوش أم اصلي ولا يوجد به أي شك، وذلك باتباع ما يلي