توقفي عن استخدامه فورأ هتموتي عيالك”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق ..يدمر الكبد ويسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير من زيوت الطعام مجهولة المصدر

توجهت وزارة الصحة المصرية بتحذير شديد حول شراء زيوت الطعام النباتية التي يشكل مصدرها غموضًا ويعتبر استهلاك هذه الزيوت من مصادر غير معروفة مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية، وهو ما يستوجب توعية الناس حول الأخطار المحتملة.

وطالبت وزارة الصحة بفرض عقوبات قوية على التجار الذين يروجون لزيوت مستعملة مجهولة المصدر، ودعت إلى التوعية بشدة لمنع الناس من شراء هذه الزيوت ويجب على المواطنين أن يكونوا حذرين وأن لا يسهموا في نشر هذا الزيت أو بيعه للتجار.

أضرار الزيوت معادة التدوير

بعد التحذير الصادر عن وزارة الصحة حول استخدام زيوت المطبخ المستعملة ظهرت تساؤلات حول الأضرار الصحية المحتملة لهذه العملية ويتطلب التوعية حول هذه الأمور التفهم الدقيق للتأثيرات الضارة المحتملة لاستخدام هذه الزيوت وهي كما يلي: