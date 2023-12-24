تعرف على شروط زواج الأجانب من الجنسيات العربية من الفتيات السعوديات .. من أجل القضاء على العنوسة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي يهتم لها الإنسان ويرغب في تحقيقها بشكل أساسي والتي من بينها أن يقوم بالزواج وتكوين أسرة ولعل العصر الذي نعيش فيه والذي يشهد مساواة كبيرة بين الرجل والمرأة وهو الأمر الذي يبرز بشكل كبير في دول الخليج العربي خلال الفترة الحالية حيث أن نساء السعودية قد أظهرن الكثير من التحرر في عملية اختيار الزوج وشريك العمر ، فهناك رغبة كبيرة بينهن في الزواج من أجانب من غير المواطنين السعوديين وهي نتائج خرجت بها الكثير من استطلاعات الرأي التي تم القيام بها بشكل عشوائي

جدير بالذكر أنه وإزاء هذه الأمور فقد أبدت الحكومة السعودية تسامحا إلى حد ما مع فكرة زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي لكن في نفس الوقت فقد تم وضع الكثير من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص كي يتم الحصول على الموافقة كما سنأتي على ذكرها – شروط زواج الأجانب من السعوديات أول تلك الشروط أن يكون دخل الشخص يصل إلى نحو 3000 ألف ريال شهريا

يجب أن يقدم الزوج شهادة صحية تثبت أنه معافى وسليم من الناحية الصحية

يجب أن يكون عمر الزوجة أو الفتاة السعودية ما بين 25 إلى 50 عام

لا يجب أن يكون الفارق العمري بين الزوج والزوجة في تلك الحالة أكثر من 15 عام

يقوم ولي أمر العروس بتقديم طلب لوالي المنطقة للحصول على موافقة رسمية