اخلص منه حالا .. علامات في تطبيق واتساب تدل على أن الهاتف مراقب ويتم التجسس عليك .. كل أسرارك هتتكشف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأشياء التي تحرص الشركات القائمة على صناعة التطبيقات المختلفة التي تحتل الهواتف المحمولة بشكل كبير ويتم استعمالها من جانب شريحة ضخمة من المستخدمين هي الحذر كل الحذر من منح بياناتك الشخصية لأي جهة غير مؤكدة ، حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي تستعمل من أجل التواصل مع الآخرين والتي من بينها تطبيق واتساب الشهير الذي يعد التطبيق الأهم خلال الفترة الحالية والذي يتم استعماله من جانب الملايين من الناس حول العالم وهو الأمر الذي يجعل منه هدف لأولئك الأشخاص اللذين يدعون أنفسهم بالهاكرز

جدير بالذكر أن هناك الكثير من حالات الاختراق التي تتم من جانب هؤلاء لمختلف التطبيقات على الرغم من القيام بتحديث هذه التطبيقات لكن لابد أن يكون المستخدم على درجة من اليقظة والوعي بتغيرات الحسابات الشخصية الخاصة به – اختراق تطبيق واتساب من العلامات التي من الممكن ان تكون دليل قوي على أن حسابك على تطبيق واتساب قد تم اختراقه هو أن تلاحظ ثقل أو بطء في عملية نقل الرسائل بينك وبين من تتحدث له وهو دليل على وجود شخص أخر غيرك في الخلفية يستعمل التطبيق

من الممكن أن نراقب سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف وكذلك الباقة في حال لاحظن أنها تنفد بشكل أسرع من المعتاد فهي علامة لابد أن تنتبه لها

تغيير بعض الإعدادات في التطبيق