دلعي جوزك جامد .. ضعي القرنفل على زيت الزيتون بهذه الطريقة في هذا المكان من الجسم ولن تتخيلي النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون الطبيعي من أكثر المنتجات التي يتم الإقبال على شرائها من جانب الكثير من الناس حيث أن السبب واضح بشكل كبير وهو كثرة الأغراض التي من الممكن أن يتم الاستفادة منه فيها ، فمن الممكن أن يكون ضمن وجبة غذائية صحية ومن الممكن أن يكون ضمن وصفة تجميلية رائعة ، إضافة إلى أن عشبة القرنفل لها نفس الخصائص تقريبا فهي متعددة الاستعمالات سواء في الأغراض الطبية أو الأغراض التجميلية لذا فإننا بصدد شرح وصفة رائعة تمكنك من الاستفادة من هذين العنصرين معا والظهور بشكل غاية في الروعة دون أن يتم دفع الكثير من الأموال أو تكلفك الشئ الكبير كما يلي

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر القليل من بذور القرنفل

6 ملاعق من زيت الزيتون – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر أولا نقوم بإحضار بذور القرنفل المحمص بشكل جيد ونبدأ في طحنها كي نحصل منها على مطحون القرنفل الناعم

يتم وضع مطحون القرنفل في إناء مناسب من حيث الحجم ثم يتم سكب كمية زيت الزيتون التي تم إحضارها ترك الخليط لمدة سبعة أيام في مكان مظلم من الغرفة

عقب مرور تلك المدة يتم العمل على تصفية الزيت من الشوائب بشكل مناسب ومن ثم يتم استعماله على الشعر

ستلحظين في كل مرة أن شعرك يبدو أفضل وأكثر حيوية .