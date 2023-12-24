حلمك هيحقق في غمضة عين .. زيت الزيتون مع الموز معجزة حقيقية هيرجعلك بنت 20 حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس والتي تعمل على منح الجسم الكثير من أشكال الفائدة الصحية بفضل ما يحتوي عليه من عناصر غذائية يتم استعمالها في العديد من الوصفات ، إلى جانب أن زيت الزيتون الطبيعي ليس في حاجة للتعريف من جانبنا بقدر الفائدة التي من الممكن أن نجنيها من جراء استخدامها في مختلف الأغراض لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا على أن نوضح لكم كيفية الاستفادة من هذين العنصرين الرائعين معا في وصفة واحدة

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز ثلاث ملاعق كبيرة الجحم من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الخميرة

ثلاث ملاعق من زيت الحلبة

حبة من الموز – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز أولا نقوم بهرس حبة الموز حتى تستحيل إلى قوام ناعم ثم نضيف زيت الزيتون الذي تم إحضاره

يتم إضافة ملعقة الخميرة إلى الخليط ومن ثم نعمل على تحريك الخليط بشكل مناسب حتى يحدث التجانس

نضيف زيت الحلبة إلى المكون

من الممكن أن يتم استعمال الوصفة بأكثر من طريقة حيث أنه يمكن تناولها بعد كل وجبة وستلاحظين الفارق في زمن قصير جدا فقط داومي عليها

من الممكن أن يتم استعمالها على مناطق الأنوثة بشكل مباشر لتجنب الزيادة في الوزن بمختلف أنحاء الجسم بشكل غير لائق