احذر وبشده.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك..وهذه هي الطريقة الوحيدة لإيقافه

طريقة اكتشاف اختراق الواتساب

هناك طريقة يتم استخدامها داخل التطبيق فقط وهي خاصة باكتشاف هل هناك اختراق ام لا، وتكون الطريقة كالآتي

فتح تطبيق الواتساب الخاص بك.

ثم الضغط على الثلاث نقاط الصغيرة المتوفرة فوق.

ستجد أيقونة تحمل اسم واتساب ويب.

ادخل على هذه الخانة وابحث عن الأجهزة المرتبطة.

عندما تجد أجهزة مرتبطة بالحساب اخرج منها في نفس الوقت.

اذا كانت هذه الأجهزة تابعة لك اتركها.

يمكنك مراقبة حسابك كل فترة من خلال الدخول بنفس الطريقة.

طرق حماية حساب واتساب

يوجد عدد كبير من الطرق الخاصة بحماية حسابك على الواتساب، واسهلها عمل رقم سري للجهاز، كما يمكنك الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية عليه ودون مشاركتها مع احد، على جميع ممتلكات واتساب عدم إعطاء الحساب لأي شخص غير موثوق به، كما يمكنك مراقبة نشاطك بشكل يومي لمعرفة هل هناك من يستخدمه غيرك ام لا.