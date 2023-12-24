من حق الزوج يتدلع .. استعملي " كريم ميبو " بهذه الطريقة لتفتيح المناطق الداكنة .. هتبقى زي القمر المنور في وقت قصير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن تتخيل حجم الجهد الذي يتم بذله من جانب الفتيات من أجل أن يصلن إلى المظهر الذي يشعرهن بالرضا عن أنفسهن ، فالفتاه دائما ما تنتقد الكثير من التفاصيل التي تتعلق بشكلها حتى وإن لم يلحظها أحد ، وهو الأمر الذي يجعلها في حالة من البحث الدائم عن أفضل الطرق التي تساهم في شعورها بالرضا عن جمالها حيث أن الحصول على بشرة رائعة وبيضاء مثل الثلج لهو من الأمور الحيوية التي تهتم بها معظم النساء بلا استثناء خاصة فيما يتعلق بتفتيح الأماكن الداكنة والحساسة والتي تبرز مدى اهتمام المرأة بنفسها لذا سنوضح لكم من خلال ما يلي وصفة كريم ميبو للبشرة

– مكونات وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة مقدار من زيت الزيتون

ملعقتين صغيرتان من كريم ميبو – طريقة تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة أولا وقبل أي شئ نحضر وعاء مناسب من حيث الحجم

في داخل هذا الوعاء يتم الخلط بين كريم ميبو وزيت الزيتون بشكل جيد

يتم الحصول على مزيج متجانس والذي يتم تطبيقه على المناطق الداكنة من الجسم

يتم ترك هذه الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة نصف ساعة

ثم عقب مرور هذه المدة الزمنية نقوم بشطف المكان بواسطة الماء الفاتر

من أجل الحصول على نتائج سريعة وفورية من الضروري أن يتم استعمالها مرتين في اليوم