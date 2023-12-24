"كاارثة بكل المقاييس".. خبير تغذية يحذر من تناول هذه الأنواع من المكسرات تسبب الوفاة.. اعرفها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير من الاشخاص تناول المكسرات بإعتباراها تسالي لطعمها اللذيذ وسهولة تناولها، بجانب أنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وعددًا من العناصر المغذية الأخرى، لذا نجد أن الكثير من الأطباء ينصحون بتناولها، حيث يمكنك الاعتماد عليها كوجبة خفيفة وصحية للإنسان وممتازه، وعلى الرغم من فوائدها، إلّا أن هناك بعض أنواع من المكسرات غير صحية، لذلك سوف نستعرض لكم الأنواع المضرة والصحية حتى تحصل على الاستفادة الكاملة عند تناولها.

إحذر!!.. خبير يحذر من تناول هذه الانواع من المكسرات

هناك 3 اصناف من المكسرات ضارة لصحة الإنسان، خبيرة التغذية الدكتورة، فيكتوريا كلاس، تحذر منهم حيث تشير الدراسات إلى أنها قد تكون ضارة، خصوصا في حالة الإكثار منها، وبعضها قد يسبب الموت، وهذه الأنواع جاءت كالتالي:

الصنوبر وجوز المكاديميا والفول السوداني، علي الرغم أن الصنوبر يحتوي علي قمية غذائية عالية، الإ أن الدرسات وضحت انه غير صحية بالنسبة للإنسان، بجانب أنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعما مرا ومعدنيا في فمك لعدة أشهر.

مكسرات جوز المكاديميا، مشكلة هذا النوع من المكسرات انه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا وبشكل كبير من الدهون والسعرات الحرارية، لذا نصحت الخبيرة محبي المكسرات بالحد من الحصص الغذائية اليومية من الصنوبر والمكاديميا، حيث أشارت إلى أن هذين النوعين من المكسرات لا يعتبران أسوأ أنواع المكسرات، لأن النوع الأسوء هو الفول السوداني.

من أفضل أنواع المكسرات لتناولها

يعتبر اللوز والكاجو والفستق من أفضل أنواع المكسرات لاحتوائهم على أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين والألياف الغذائية، بالإضافة إلى أنها تساهم في الشعور بالشبع وتقليل الشهية.