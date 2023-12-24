” خليكي ناصحة ووفري لجوزك” .. بقالب طوب واحد هتعملي دفاية في البيت بطريقة اقتصادية بدون كهربا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبحث جميعا عن وسائل للتدفئة وخاصة مع بداية دخول فصل الشتاء، كما يُعتبر شراء أجهزة التدفئة الكهربائية شىء ضرورى لمواجهة البرد القارس والحفاظ على الدفء في المنازل والمكاتب والأماكن العامة، وتعد هذه الأجهزة حلاً فعّالًا لتوفير درجات حرارة دافئة ومريحة خلال الأيام الباردة، وتُسهم في جعل الأجواء دافئة ومريحة للأشخاص من حولهم، ومع ارتفاع الأسعار للاجهزة الخاصة بالتدفئة نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لاعداد دفاية منزليه بدون كهرباء،لذلك تابعوا معنا السطور التالية.

إعداد دفاية منزليه بدون كهرباء توجد طريقة إعداد دفاية منزلية بسيطة وسهلة وآمنة لك و لأطفالك، وذلك عن طريق الخطوات التالية:- المواد المطلوبة:- وعاء معدني كبير.

شموع.

رمل أو حصى.

علبة فارغة من المعدن. طريقة التحضير:- نحضر وعاء معدني كبير الحجم واسع القاعدة.

نقوم بتنظيف الوعاء جيدًا .

نضع الشموع في أسفل الوعاء بحيث تكون مستقرة.

يمكن استخدام علبة فارغة من المعدن كقاعدة للشموع لمنع تسرب الشمع إذا لزم الأمر.

نملأ الوعاء بالرمل والحصى حول الشموع، هذا يعمل كعازل حراري ويساعد في تثبيت الشموع بشكل آمن.

بعد إعداد الدفاية، نضعها في مكان آمن ومستقر على سطح غير قابل للاشتعال.

نقود بإضاءة الشموع وتترك حتى تحترق ببطء لتوفير الدفء.

يجب التأكد دائمًا من وضع الدفاية في مكان آمن بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

عدم ترك الشموع دون رقابة، والبقاء بالقرب من الدفاية وفحصها بشكل دوري. إعداد دفاية بقالب طوب أحمر المواد المطلوبة:- قالب طوب أحمر.

شمعة كبيرة.

قدر صغير (اختياري). الخطوات:- نضع الشمعة في الجزء العلوي من القالب الطوب الأحمر بحيث تكون مستقرة.

نشعل الشمعة بحرص وتترك تحترق ببطء.

في حال كانت الشمعة كبيرة جدًا وتسببت في تسرب الشمع على الطوب، يمكن استخدام قدر صغير تحت الشمعة لاحتواء الشمع المنصهر.

الحفاظ على مراقبة الشمعة باستمرار للتأكد من عدم حدوث أي مشكلات أو تسرب للشمع.

التأكد من أن القالب الطوبي مستقر وآمن وضعه على سطح غير قابل للاشتعال.

نستخدم الشموع الكبيرة والثقيلة لتجنب انحناء الشمعة وتسرب الشمع على الطوب.