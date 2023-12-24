"من غير دهون ومن غير نقطة زيت..!!" اخطر طريقة .."لقلي السمك” و احسن من مليون مطعم كمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب علينا من خلال هذا المقال ان نوضح لكم في السطور القادمة عن اهمية الأسماك و ما تحتوي من بروتين و ڤيتامينات مهمة جداً لجسمالإنسان و انه لابد من تدخل جسم الإنسان حيث ان ايضاً معظم الأنواع من الأسماك التي اعتدنا على تناولها تحمل فائدة كبيرة جداًللجسم، كونها غنية بالعناصر الغذائية المختلفة، ولكن الكثير من الأنواع تستحق التجربة أيضاً. و بالإضافة إلي انه سوف نقدم لكم ايضاًاحسن طريقة لقلي السمك بدون امتصاص نقطة زيت نهائيا وذلك للحفاظ علي الجسم وذلك من خلال دخوله الكثير من الدهون و التي تعملعلي الكثير من الأضرار التي تصيب جسم الإنسان من خلالها.

خطوات قلي السمك بدون إمتصاص نقطة زيت :

اولاً يجب عليكي احضار كيلو من ‏السمك المراد قليه .

ثالثاً يجب إحضار كوب من النشا.

ثم بعد ذلك إحضار كوب من الماء.

ثم ملح وفلفل.

و بعدها كوب من الدقيق.

و توابل السمك.

ثم يجب ايضاً إحضار كمون مطحون.

و في النهاية يجب احضار مقلاة مناسبة للقلي.

طريقة التحضير :

أولاً يجب عليكى القيام بتنظيف السمك جيدا.

ثم بعد ذلك مع الدقيق المختلفة فيه يتم إحضار وعاء و يتم وضع النشا و الماء و التوابل .

بعد ذلك في طبق النشا والماء نقوم بغمس السمك .

ثم تأتي خطوة تسخين كمية .

وبعد ذلك نضع جميع الكمية .

ثم نقوم بقلي السمك.

واخيراً وبعد طهيه نضعه على أوراق مناديل المطبخ ثم يفضل أن نقوم بتصفية الزيت من السمك.