خليكي ست بيت شاطرة.. علامة واحدة هتعرفك الفرق بين بطاطس الطبيخ وبطاطس التحمير بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس من الخضروات التى يحبها الكثير من الأشخاص، لذا تحرص ربات البيوت على شرائها وجعلها موجودة بالمنزل بإستمرار، ولكن الكثير من السيدات يواجهون مشكلة عدم التفرقة بين البطاطس التحمير والبطاطس القلي، ومن خلال البحث توصلنا إلى طريقة سهلة تمكنك من معرفة الفرق من أول مرة، فهيا بنا سيدتي لمعرفة الطريقة.

علامات للتفرقة بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبيخ بكل سهولة

البطاطس الخاصة بالتحمير أو القلى

تكون لونها ابيض من الداخل، وذلك لأنها غنية بالنشاء الذي يساعد على تحميرها ويعطيها لونها الذهبي الشهي، وبالنسبة لقشرتها الخارجية فهي تكون صفراء أو حمراء رقيقة، وشكلها دائري، والحبة تكون صلبة مما يجعلها لا تفقد قوامها الصلب عند القلي.

البطاطس الخاصة بالطبيخ أو السلق

هذا النوع من البطاطس تتميز بلونها الأصفر من الداخل، وطرية القوام مما يجعلها تنضج فى الطبخ أسرع من بطاطس التحمير، وبالنسبة لقشرتها تكون داكنة ويمكن تقشيرها باليد بسهولة.

طريقة آخري للتفرقة بين البطاطس القلي والبطاطس الطبيخ

هذه التجربة تمكنك من تحديد ما إذا كان النوع التى أمامك بطاطس تحمير أو طبخ من خلال شكلها الخارجي أو لونها، فقط فقومي بوضع البطاطس فى إناء كبير به ماء، فإذا طفت البطاطس على السطح تكون هذا النوع بطاطس تحمير وصالحة لعمل بطاطس شيبسي، وإذا هبطت فى قاع الإناء تكون بذلك بطاطس طبخ وغير مناسبة للتحمير.