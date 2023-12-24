بسبب العاصفة الشمسية.. البحوث الفلكية تحسم الجدل بشأن انقطاع الإنترنت والكهرباء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت بعض الصحف الأجنبية أنباء عن حدوق أقوى توهج شمسي يحدث من 6 سنوات، وهو ما قد ينتج عنه عواصف شمسية أرضية يترتب عليها انقطاع ضخم للتيار الكهربائي على الأرض، وتمكن مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا من صد قدر هائل من النشاط في نصف الكرة الشمالي للشمس.

التوهج الشمسي

أوضح منسق خدمة الطقس القضائي في وكالة الفضاء الأوربية، الدكتور أليكسي جلوفر، أن التوهج الشمسي الذي حدث يوم 14 ديسمبر الجاري، يعد الأكبر في الدورة الشمسية حتى الآن، مضيفا أن التوهج الشمسي يعتبر الأكبر منذ عام 2017، ونتج عنه انقطاع معتدل للراديو في أمريكا الجنوبية مع فقدان جزئي أو كامل للإشارة لمدة ساعتين.

أضرار العواصف الشمسية

أكد أستاذ فيزياء الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور محمد غريب، في تصريحات صحفية خاصة، أن العواصف الشمسية لا تشكل خطر كبير، كما أنها لا تمثل نهاية العالم حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن أقصى ضرر ممكن أن تتسبب فيه العواصف الشمسية يكون على خطوط الضغط العالي في البلاد ذات خط عرض عالي، ومنها دول شمال أمريكا وكندا، وهو ما قد يؤثر على خطوط البترول ويمنع تدفق البترول بشكل طبيعي من خلالها.

العواصف الشمسية

تحدث العواصف الشمسية عندما تبعث الشمس دفعات هائلة من الطاقة على شكل توهجات شمسية وانبعاثات كتلية إكليلية، تقوم هذه الظواهر بإرسال تيار من الشحنات الكهربائية والمجالات المغناطيسية نحو الأرض بسرعة تصل إلى 3 مليون ميل في الساعة، وفي أوقات ذروة النشاط يمكن أن يكون هناك العديد من العواصف الشمسية ويمكن أن تحدث كل يوم، وقد تصل إلى أقل من عاصفة شمسية مرة وأحدة في الأسبوع، واستمرت العاصفة الشمسية الأخيرة مقدار 72 دقيقة، وأحدثت تعتيم مؤقت للراديو وذلك على الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض.