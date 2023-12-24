"أفكار جهنمية والنتيجة مضمونة ومجربة 100%" إليكم طريقة سحرية في "تقوير الكوسة والباذنجان" لم تكن تعرفيها من قبل... هتقوري 5 كيلو في دقائق معدودة بدون تعب ولا مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى معظم ربات البيوت إلى إنجاز مهامها المنزلية وتحضير الأكلات المحببة لأفراد أسرتها بشكل يومي دون كلل أو ملل حيث يعد الطهي وتجهيز الأطعمة والمأكولات المختلفة من أهم مهامها ومن أصعبها لذلك تبحث دائماً عن طرق فعالة وسريعة لمساعدتها في تحضير الطعام، ومن ضمنها تقوير الكوسة والباذنجان بأقل مجهود وأسرع وقت حيث من المعروف أن محشي الكوسة والباذنجان يتطلب الكثير من المجهود سواء في التقوير أو الحشو، لهذا نقدم لكم طريقة عبقرية في تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ بكميات كبيرة بأقل مجهود.

تقوير الكوسة والباذنجان باستخدام الشوكة

توجد طرق أخرى فعالة وسريعة لتقوير الكوسة والباذنجان بخلاف استعمال المقوار، وتعد الشوكة من الأدوات المناسبة في تقوير لب الكوسة والباذنجان بسرعة وفاعلية مما تساعد في تقوير أكبر كمية بدون بذل الكثير من الوقت والمجهود مما يساعد ربة المنزل في تجهيز المحشي بكل سهولة في أقل فترة ممكنة.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بالسكين

يمكنك تقوير الخضروات من الكوسة والباذنجان بكل سهولة وبنتيجة مضمونة باستخدام السكين حيث أنه من الطرق الفعالة التي تساعد في إنجاز مهامك بدون تعب أو مجهود وبشكل سريع وسهل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

نستخدم طرف السكين في إدخاله في الخضروات المراد تقويرها سواء الكوسة أو الباذنجان.

نقوم بلف الخضروات والسكين بداخلها بكل سهولة لإخراج اللب بسرعة كبيرة.

ننتهي من الكمية بنفس الطريقة مما يسهل حشوها بعد ذلك في وقت قصير بدون تعب ولا مجهود.