"فكره لم تخطر على بال العافريت "..ضعي الرمان في الماء المغلي واتفرجي ماذا سوف يحدث... بجد خيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من الفواكة ذات قيمه غذائيه عاليه ومن المعروف ان الرمان من الفواكه اللذيذة التى يحبها الكبير والصغير وخصوصا الأطفال حيث انه يتحوى على قيمة غذائية عاليه التى يحتاج إليها الجسم بالإضافة انه يحتوي إلى مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التى يحتاج إليها الجسم وكما ان تناول الرمان يساعد ع تقوية المناعه عند الكبير والصغير وكما ان طعمها الممز يعطى لها حلاوه مما يجعل الأطفال يحبون هذه الفاكهة اللذيذة الا وهي الرمان ولكن يجب تناول الرمان باعتدال حتى لا يكون هناك اى ضرر وفي هذه المقال سوف نذكر طريقه تحضير دبس الرمان فى المنزل بكل سهوله.

طريقه تحضير دبس الرمان:

اولا: نقوم بتحضر كمية من الرمان

ثانيا:بعد ذلك نقوم بوضع الرمان المقشر فى الخلاط واضربه جيدا حتى يكون مثل العصير

ثالثا:ثم نقوم بوضع السكر وهو عباره عن كوبين إلى الرمان الذى قمنا بضربه فى الخلاط

رابعا: نقوم بخلط العصير والسكر مع بعض ونضع عليه معلقه من الخل حتى يعطى ممذاذه للرمان

خامسا: نضع الخليط على النار حتى يكون له قوام ثم نرفعه من على النار ونتركه حتي يبرد

سادسا:نضعه في زجاجه ومعلمه جدا حتي يبرد وتنركه حين استخدام دبس الرمان.

“الرمان علي النار كنز لن تتخيله”…فكرة هائلة اغلي من الذهب اول مرة تشوفها و ستجربها حالا.

كيفيه تقشير الرمان:

هناك طريقه سهله وسريعه لتقشير الرمان دون وقت او جهد حيث أن تقشير الرمان يأخذ وقت وجهد كبير عند تقشيره وإليكم الطريقه يا ساده نقوم بإزالة الجزء العلوى من الثمره ثم نحضر إناء به ماء ونضع ثمره الرمان فى الماء وسوف يقشر الرمان بطريقه سهله وسريعه وبدون عناء او بذل اي جهد كبير منك.