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بدون خجل.. النجمة هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها الصاروخي بلا ملابس تماماً

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فنون - كتبت ياسمين التهامي - على امتداد الساعات الماضية انتشرت صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ تظهر فيها مستلقية على بطنها بثياب البحر، وتداول المتابعون هذه الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنى الجميع على رشاقتها ، وتساءل بعضهم عن موقف حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين​ من صورها الجريئة بعد ان ظهرت عارية تماماً.

وكانت نشرت هاندا أرتشيل صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وقد إلتقطت صورة “سيلفي”، كما بدت بملامح طبيعية جداً وعبر المتابعين عن إعجابهم بجمالها الدائم.

وكانت نشرت هاندا صورا لها على صفحتها الخاصة خلال تواجدها في مكان لبيع فساتين الأعراس وقد اختارت عدة فساتين وجربتها فظهرت بأربعة منها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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