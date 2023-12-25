دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تقدم العمر، يفقد الشعر لونه الطبيعي ويتحول إلى اللون الأبيض أو الرمادي، ويُعد الشيب من الأمور الطبيعية التي تحدث للجميع، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في إخفاءه بطرق مختلفة، مثل استخدام الصبغات الكيميائية، ولكن الصبغات الكيميائية قد تحتوي على مواد ضارة بالشعر، مثل الأمونيا والبارابين، والتي يمكن أن تسبب تلف الشعر وتقصفه، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لصبغ الشعر، مثل استخدام وصفة القرنفل والقهوة.ضعي القرنفل على القهوة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض بسرعة بمجرد ظهورهم

وصفة القرنفل والقهوة لصبغ الشعر

تُعد وصفة القرنفل والقهوة من الوصفات الطبيعية الفعالة لصبغ الشعر باللون البني، حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي لها خصائص قابضة، مما يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية من فروة الرأس ومنع ظهور القشرة، كما أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، أما القرنفل فهو يحتوي على مادة الأوجينول التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تطهير فروة الرأس ومنع ظهور قشرة الرأس، كما أن القرنفل يحتوي على خصائص ملونة تساعد على صبغ الشعر باللون البني.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والقهوة لصبغ الشعر

المكونات:

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كوب من الماء

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

20 حبة من القرنفل

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من الفازلين

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح

طريقة التحضير:

ضع الماء والقهوة والقرنفل في وعاء معدني.

ضع الوعاء على النار واتركه حتى يغلي.

خفض الحرارة واترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

صفي الخليط من القرنفل.

أضف زيت الزيتون والفازلين وخل التفاح إلى الخليط.

قلب الخليط حتى تتجانس جميع المكونات.

ضع الخليط على الشعر واتركه لمدة ساعتين.

اشطف الشعر بالماء الدافئ.

نصائح لاستخدام وصفة القرنفل والقهوة لصبغ الشعر

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي وصفة القرنفل والقهوة مرتين أسبوعياً لمدة شهر.

إذا كانت بشرتك حساسة، قومي باختبار الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الشعر بالكامل.

إذا كان شعرك فاتح اللون، فقد لا يعطيك اللون البني المرجو.

تُعد وصفة القرنفل والقهوة من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة لصبغ الشعر باللون البني، كما أن هذه الوصفة تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه.