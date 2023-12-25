مصيبة سودا .. لو العلامات دي ظهرت على تطبيق " واتساب " امسحه وحمله من جديد .. أسرارك كلها هتتكشف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أهم التطبيقات التي يهتم الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة في أن تكون موجودة بشكل دائم على الهاتف تلك التي تتعلق بالدردشة والتواصل مع الأخرين والتي من بين أهمها هو تطبيق واتساب الشهير والمعروف والذي حقق خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا بين الناس حول العالم ما جعل منه هدفا حقيقيا أمام كل الأشخاص اللذين يرغبون في اختراق الحسابات الشخصية الخاصة بالمستخدمين حيث أن هذه الفئة من الناس تطلق على نفسها مصطلح الهاكرز والذي لديهم قدرات هائلة في مجال التكنولوجيا
جدير بالذكر أن هناك بعض العلامات التي تظهر على تطبيق واتساب في حال تعرض للاختراق من جانب أحد الأشخاص والتي تحتاج إلى أن تكون في قمة تركيزك من أجل أن تلاحظها وتتمكن من التغلب عليها ، حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل بيانات وحساباتك الشخصية احت تصرف شخص أخر دون أن تعرف لذا انتبه لتلك العلامات التي سنذكرها
– اختراق واتساب
- في ذات السياق فإن أهم تلك العلامات والتي من الضروري أن تلحظها بشكل عاجل هو ملاحظة أن هناك رسائل عى التطبيق لا تعلم عنها شيئا
- من العلامات البارزة أيضا هي ملاحظة وجود حالة من البطء في عملية إرسال واستقبال الرسائل وهي دليل على وجود شخص أخر في الخلفية يستخدم التطبيق
- سرعة نفاد شحن البطارية وكذلك الداتا من العلامات الهامة أيضا