مصيبة سودا .. لو العلامات دي ظهرت على تطبيق " واتساب " امسحه وحمله من جديد .. أسرارك كلها هتتكشف

جدير بالذكر أن هناك بعض العلامات التي تظهر على تطبيق واتساب في حال تعرض للاختراق من جانب أحد الأشخاص والتي تحتاج إلى أن تكون في قمة تركيزك من أجل أن تلاحظها وتتمكن من التغلب عليها ، حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل بيانات وحساباتك الشخصية احت تصرف شخص أخر دون أن تعرف لذا انتبه لتلك العلامات التي سنذكرها

– اختراق واتساب