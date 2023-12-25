تسبب السرطان والعجز الجنسي...امراض خطيرة بسبب التيفال والالومنيوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي جميع البيوت على أواني من الألومنيوم لطهي الطعام ولكن يجهل الكثير من الناس أضرار هذه الأواني خاصة عند استعمال سلك المواعين في تنظيفها حيث أكد الخبراء أن استخدام سلك المواعين يعمل على احداث خدوش في الحلة أو الطبق وبالتالي تتطاير جزيئات من الالومنيوم وتدخل وتختلط بالطعام أثناء عملية تجهيزه وهذه الجزيئات تترسب داخل الجسم والتي لها مضاعفات كثيرة حيث لا يمكن للجسم أن يتخلص منها بسهولة حيث أكدت الدراسات أن تسخين هذه الأواني المخدوشة بعد تسخينها لمدة خمس دقائق تنتج مواد خطيرة قد تسبب سرطانات وهي خطر حقيقي على صحة المرأة الحامل والأطفال حيث ارتبطت هذه المواد بانخفاض معدلات المواليد لأنها تهدد التوازن الهرموني لمن يتعرض لها.
أضرار أواني الطهي المخدوشة
1- أظهرت بعض الدراسات دراسة الحديثة وجود صلة بين مرض الغدة الدرقية والسرطان و علاقته بمادة التافلون حيث أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مستوى عالي من حمض الاوكتاني أكثر عرضة لمشاكل الغدة الدرقية وانواع مختلفة من السرطانات.
2- تسبب مرض السرطان بسبب التسمم بالمعادن الخطيرة والمتحولة.
3- تكون عرضة للإصابة بالزهايمر و الخرف.
4- حدوث التهاب الكبد بسبب الغازات السامة.
5- ارتفاع المستويات غير الطبيعية لهرمون الغدة الدرقية مما يساهم في اختلال التوازن الهرموني.
6- ولادة أطفال اقل من الحجم الطبيعي ، أو وجود تشوهات خلقية وأحيانا حدوث العقم.
7- أمراض ضعف المناعة بسبب عدم قدرة الجسم بعد فترة من امتصاص السموم الموجودة في تلك الأواني عن المقاومة.
كيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض
أكد الخبراء أنه يفضل استبدال أواني التيفال بالسيراميك وايضا استبدال اواني الألومنيوم بالسيراميك حيث يجب ان نتجنب تسخين الطعام في أواني معدنية على درجة حرارة عالية لأنها تصبح سامة خاصة اذا كان يوجد بها أي خدش ولذلك يفضل شراء أواني أكثر أمانا ولا تسبب أي أضرار صحية عليك أو على أي فرد من أسرتك فالسيراميك يعتبر هو الخيار الأفضل كما أنه يعتبر من المواد التي لا تسبب أي ضرر ولا يمكن خدشها بسهولة.