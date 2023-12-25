تسبب السرطان والعجز الجنسي...امراض خطيرة بسبب التيفال والالومنيوم

أضرار أواني الطهي المخدوشة

1- أظهرت بعض الدراسات دراسة الحديثة وجود صلة بين مرض الغدة الدرقية والسرطان و علاقته بمادة التافلون حيث أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مستوى عالي من حمض الاوكتاني أكثر عرضة لمشاكل الغدة الدرقية وانواع مختلفة من السرطانات.

2- تسبب مرض السرطان بسبب التسمم بالمعادن الخطيرة والمتحولة.

3- تكون عرضة للإصابة بالزهايمر و الخرف.

4- حدوث التهاب الكبد بسبب الغازات السامة.

5- ارتفاع المستويات غير الطبيعية لهرمون الغدة الدرقية مما يساهم في اختلال التوازن الهرموني.

6- ولادة أطفال اقل من الحجم الطبيعي ، أو وجود تشوهات خلقية وأحيانا حدوث العقم.

7- أمراض ضعف المناعة بسبب عدم قدرة الجسم بعد فترة من امتصاص السموم الموجودة في تلك الأواني عن المقاومة.

كيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض

أكد الخبراء أنه يفضل استبدال أواني التيفال بالسيراميك وايضا استبدال اواني الألومنيوم بالسيراميك حيث يجب ان نتجنب تسخين الطعام في أواني معدنية على درجة حرارة عالية لأنها تصبح سامة خاصة اذا كان يوجد بها أي خدش ولذلك يفضل شراء أواني أكثر أمانا ولا تسبب أي أضرار صحية عليك أو على أي فرد من أسرتك فالسيراميك يعتبر هو الخيار الأفضل كما أنه يعتبر من المواد التي لا تسبب أي ضرر ولا يمكن خدشها بسهولة.