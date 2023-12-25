هيحققلك كل أحلامك .. زيت الزيتون مع القرنفل بهذه الطريقة هيحللك مشاكل كتير أوي .. مش هتصدقي النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك عدة نقاط في غاية الأهمية من الضروري أن تكون على علم بها لدى التعامل مع المرأة وهي أن الجمال يحتل الأولوية رقم واحد لديها فالظهور بمظهر رائع وجذاب من أكثر مسببات السعادة لديهن ، حيث أن نسبة ثقتها في نفسها ترتفع بشكل كبير حال حصولها على المظهر الذي ترغب فيه ، ومن ضمن أيات الجمال التي لا خلاف عليها هو الشعر ، فهو السمة المميزة للمرأة بشكل عام ولا توجد إمراة لا ترغب في الحصول على شعر قوي وصحي خالي من العيوب وهو الأمر الذي من اجله سنعمل على توضيح وصفة القرنفل وزيت الزيتون من خلال ما يلي من سطور من مقالنا مع ذكر طريقة التحضير بالخطوات

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

بضعة عيدان من القرنفل

ملعقة صغيرة من النشا

زيت جوز الهند – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر في داخل وعاء متوسط الحجم نضع زيت الزيتون

ثم نعمل على طحن عيدان القرنفل حتي نحصل على المطحون الناعم منها

يتم خلط زيت الزيتون مع مطحون القرنفل معا في وعاء واحد

يتم إضافة ملعقة من النشا

يطبق هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف

يتم تركه لمدة نصف ساعة قبل أن نعمل على شطفه بالماء

ستحصلين على نتائج مميزة خلال شهر من الاستخدام .