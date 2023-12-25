استعملي" الملح مع الفازلين " في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا .. بشرة صافية مثل الثلج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم المرأة بكافة التفاصيل التي من شأنها أن تشعرها بأنها في غاية الجمال ، حيث أن علامات الجمال لدى المرأة كثيرة ومتنوعة لكن لا شئ من الممكن أن يماثل الحصول على بشرة ناعمة وملساء مثل بشرة الأطفال حيث أنه وفي سبيل تحقيق تلك الغاية من الممكن أن تنفق النساء الكثير من الأموال على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تستعمل في التخلص من الشعر الزائد في حين أن هناك بعض الطرق الرائعة والتي من الممكن ان يتم تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة بشكل كبير ولها نتائج رائعة لا تصدق من جودتها ، وهو ما سنشكف عنه من خلال ما يلي من سطور

– مكونات وصفة الملح مع الفازلين للتخلص من الشعر الزائد 2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة زيت الزيتون. – طريقة استعمال الوصفة يتم وضع الوصفة على المناطق التي ينمو فيها الشعر بشكل كثيف من الوجه مثل فوق الشفة العليا

من الأفضل أن يتم تطبيقها من خلال القيام بحركات دائرية

يتم ترك الخليط الذي تم تحضيره لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة على البشرة

ثم يتم العمل على فرك الجلد لمدة 2 إلى 3 دقائق هذه الطريقة ستجعلك تتخلصين من الجلد الميت والشعر الزائد بشكل فعال

أخر خطوة قومي بغسل الوجه بالماء الدافئ من أجل التخلص من بقايا الملح والفازلين على الوجه