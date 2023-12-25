معجزة بكل المقاييس .. لو عندك " كريم بانثينول " تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه ازاي .. النتائج مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب الكثير من الفتيات خلال الفترة الحالية في العناية بمظاهر الجمال بشكل مناسب لكن دون أن يكلفها هذا الأمر الكثير من المال ، نظرا لارتفاع سعر مستحضرات التجميل بشكل غير مسبوق ما يجعل شرائها شئ من الصعوبة بما كان لذا يتم الاستعاضة عنها ببعض الطرق والحيل الأخرى التي تتقنها النساء بشكل غريزي من خلال بعض الوصفات التي يتم استعمال منتجات متاحة في كافة المنازل وبأسعار مقبولة ونتائج ولا أروع من أجل العناية بالبشرة والجلد ، حيث أن البشرة الخالية من العيوب هي الحلم الذي تسعى من أجل الحصول عليه كافة النساء بلا استثناء في ذلك

– مكونات وصفة كريم بانثينول للبشرة عدد 2 ملعقة من كريم بانثينول

نصف ملعقة من النشا

ماء الورد

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

بضعة قطرات من فيتامين سي – طريقة تحضير وصفة وصفة كريم بانثينول للبشرة نحضر وعاء نضع في داخل كل من ” كريم بانثينول و قطرات فيتامين سي وماء الورد “

ثم يتم إضافة مقدار من النشا إلى الخليط مع العمل على التحريك المستمر لها من أجل الحصول على مزيج متجانس

يتم ترك تلك التركيية على الوجه والرقبة لمدة عشر دقائق قبل أن يتم شطفها بواسطة الماء الفاتر

تجربة تلك الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع أمر من شأنه أن يخلصك من كافة الشوائب والعيوب التي تتواجد في البشرة