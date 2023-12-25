مشروب سحري يخلصك من برد الشتاء نهائيا .. هتقول ياريتني عرفته من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فى فصل الشتاء يكثر أعراض البرد إنتشاراً، مما يؤثر على معظم الأشخاص فى أداء عملهم بجانب انهم يمتنعون عن الأكل ويسبب لهم نوم وخمول، وهناك العديد من المشروبات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف نزلات البرد، منها مشروب الزنجبيل والليمون ومشروبات أخري سوف نقدمها لكم فى هذا المقال لتتمتع بشتاء جميل بدون نزلات برد.

مشروب سحري يخلصك من نزلات البرد الصعبة

هذا المشروب فعال جدا لتخفيف من نزلات البرد ، كل ماعليكِ هو إحضار كلاً من :

عودان من إكليل الجبل، قطعة الزنجبيل الغير مطحون،نصف ليمونة طازة، عود واحد من اقرفة، ماء، ملعقة صغيرة من العسل للتحلية، ثم اتبع الطريقة التالية.

كيفية تحضير المشروب

قبل البدء فى تحضير الوصفه قم بغسل عيدان إكليل الجبل في الماء جيداً، ثم قطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة، وقطع الليمون ايضا الى شرائح. وفى إناء نضع كل المكونات مع الماء، ونضعها على النار ليغلى لمدة 10 دقائق. ثم أضف العسل واترك المشروب ليبرد. وقم بتناول المشروب مرتين يوميًا، وسوف تتخلص من نزلات البرد .

تعرف على فوائد هذا المشروب

يضم هذا المشروب اهم 3 مكونات لهم فائدة كبيرة جدا للجسم ، لذلك فهو قوي المفعول ويساعد في تخفيف التهاب الحلق ،و يمكن أن يساعد في تخفيف السعال وتحسين وظيفة الجهاز التنفسي ايضا، وهذا المشروب يحتوي على الليمون وهو مصدر فيتامين سي، وعنصر غذائي أساسي لصحة الجهاز المناعي فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي جيداً.ى ا