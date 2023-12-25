كنز في بيتك أوعي ترميه…كنز ثمين في منزلك" قشور البيض" .. أغلى من الذهب

كيفية تهيئة قشر البيض للاستخدام في الأعمال المختلفة

يتم اكتشاف وجود العديد من الفوائد في قشور البيض ، ويتم تهيئته للاستخدام، عن طريق اتباع الخطوات:

تبدأ بتحديد غسلها جيداً، ثم تُترك في الشمس وفي الهواء خارجًا طوال الليل حتى تجف تماماً بنسبة 100٪ قبل اليوم التالي.

في اليوم الذي يليه مقرر جلب قشر البيض ليتم طحنه بشكل جيد.

بعد ذلك، نقوم بتحضير طبق صغير حيث نضع ملعقة كبيرة من قشور البيض المطحونة مع ملعقة أخرى من زيت جوز الهند وكمية مناسبة من معجون الأسنان، ثم نقوم بمزجها جيداً.

يمكن استعمال هذا الخليط في القيام بعملية تنظيف الأسنان.

استخدامات مميزة لقشور البيض

قشر البيض له العديد من الاستخدامات، بعضها على النحو التالي: