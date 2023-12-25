لا تشتري هذا الملح مهما كنت بحاجة إليه..خطير جداً ومنتشر في الأسواق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هو في طبيخ من غير ملح، عبارة نسمعها كثيرًا ونشاهدها في الكثير من الأفلام والمسلسلات، وهي عبارة صداقة إلى حد كبير، فالملح من العناصر الأساسية التي لا يمكن أن نستغنى عنها لما له من فوائد كثيرة واستخدامات متعددة فبالإضافة إلى استخدامه في الطعام أو بجانب الطعام، أو حتى الرش في جوانب وأركان المنزل من أجل التخلص من الطاقة السلبية ومنع الحسد، لذا يجب أن يتوفر الملح في المنزل باستمرار، ومن خلال مقالنا هذا نحذر من اقتناء ذلك النوع من الملح، فتابعونا.
الملح الصيني
لوحظ مؤخرًا انتشار نوع من الملح الجديد في الأسواق وهذا الملح هو مصدره دولة الصين، وهو النوع الذى لاقى رواجًا واسعًا في الأسواق المصرية، لما له من مذاق خاص وقجرة كبيرة على تحسين طعم الطعام بشكل كبير، لكن كما لكل شيء إيجابياته له أيضًا سلبياته، فكما للملح الصيني فوائد فإنه يحتوي على العديد من الأضرار الخطيرة نذكرها لكم فيما يأتي من السطور.
أض رار الملح الصني على الصحة
يتسبب الإفراك في استخدام الملح الصيني في العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير ومن أبرز تلك المخاطر الصحية مايلي:
- حدوث تلف في بعض خلايا المخ مما يؤثر على استجابة المخ لأوامر الجسم بشكل عام
- حدوث مشاكل كبيرة في الجهاز العصبي للإنسان خاصة لدى الأطفال
- حدوث فشل كلوي لاحتوائه على نسبة كبيرة من مادة الألمونيوم