قنبلة تفتيح منزلية بالفازلين والقهوة دهنة واحدة هتخلي بشرتك زي ملكات الجمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأنثى الجميلة تعرف من وجهها وجماله، وأساس جمال الوجه هو العناية بنضارة البشرة وجمالها وصفاءها،فنجد الكثيرمن النساء يذهبن لصالونات التجميل من أجل الحفاظ على جمال ونضارة بشرتهن، أو اللجوء لمنتجات الترطيب الصناعية، ولكن مع وصفة الفازلين والقهوة لتبييض وتقشير الوجه انسي الذهاب لصالونات التجميل مرة أخرى، فتلك الوصفة ستوفر عليكي الآف الجنيهات من أجل الحفاظ على نظافة وجمال بشرتك

مكونات خلطة الفازلين والقهوة لتببيض وتقشير الوجه لتحضير تلك الوصفة يجب عليكي عزيزتي الأنثى توفير المكونات التالية وهي على النحو التالي: ليمونة كبيرة

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

ملعقة نشا وملعقة زبادي

كمية صغيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من الزبادي الفريش طريقة تحضير وصفة الفازلين والقهوة لتبييض وتقشير الوجه بعد إحضار المكونات السابق ذكرها يرجي إتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل نتيجة من تلك الوصفة: خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضها بالإضافة لعصر الليمونة فوقها مع التقليب الجيد حتى يصير القوام متجانس مع بعضه البعض بشكل جيد.

تنظيف الوجه بقطعة اسفنج صغيرة وبماء فاتر تمهيدًا لوضع الوصفةعليه

فرد الخليط على البشرة بشكل كامل وتغطية جميع أجزاء البشرة

ترك الخليط على البشرة لمدة خمسة عشرة دقيقة كاملة

استخدام قطعة اسفنج نظيفة لإزالة الخليط من على الوجه

غسل الوجه جيدًا بماء بارد

تكرار تلك العملية من مرتين لثلاثة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الكبير في نضارة البشرة وجمالها.