ياريتنى عرفتك من زمان.. تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء ولا تعب هيرجع نظيف وجديد بدون غسيل وهو مفروش فى مكانة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السجاد هو أساس المنزل خاصة في فصل الشتاء ويعتبر تنظيف السجاد من المشاكل الكبيرة التي تأخذ وقت ومجهود واموات كثيرة لذلك في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة سحرية لتنظيف السجاد وهو في مكانه حيث أنه الأحذية ودخولنا إلى المنزل بها لهذا السبب نلاحظ أن في فصل الشتاء تصعب على جميع ربات المنزل أن تبدأ بتنظيف السجاد أو غسيله لأنه يحتاج إلى وقت ومجهود كبير جدا، فبالتالي أوجدنا طريقة جديدة جدا تساعد على تنظيف السجاد من خلالها دون استخدام أي أي كميات مياه.

تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء هناك طرق كثيرة لتنظيف السجاد منها تنفيذه بالمنفضه وتشغيل المكنسة الكهربائيه حيث تقوم بالتخلص من التراب والشوائب والقاذورات. رش صودا الخبز تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة لتنظيف السجاد بدون نقله من مكانه لهذا السبب وجدنا الحل الأمثل والأكيد في إزالة هذه البقع الناتجة من الأطفال سكب ببعض المأكولات أثناء تناولهم أو تساقط فنجان من القهوة فسوف يسبب بقعا كبيرة جدا لهذا السبب نوفر الطريقة التالية : اولا ناتي بربع فنجان من البيكربونات الصوديوم.

ثانيا ربع فنجان من الملح الخشن وكوب من الماء.

ثالثا ضعيها علي المكان المسخ وبعد ذلك امسحه بفوطه مبلوله وسوف تلاحظين الفرق.