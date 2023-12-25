وفري فلوسك في الشتاء… ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة جهنمية .. ياريتك عرفتيها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حتى الآن، يواجه بعض الأفراد صعوبة في توفير الغاز الطبيعي، مما يضطرهم للتكيف مع استخدام أسطوانات البوتاجاز وعندما يحل فصل الشتاء، يواجه هؤلاء الأشخاص تحديات إضافية بسبب نفاذ الأسطوانة بسرعة، مما يستدعي إعادة ملؤها بشكل متكرر وتتسبب هذه الضرورة في تكبد نفقات مالية إضافية، مما يؤثر سلبًا على ميزانياتهم الشخصية في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومع ذلك، هناك بعض الحيل والاستراتيجيات التي يمكن اتباعها للحفاظ على فعالية الأسطوانة لفترة أطول سنقوم بالتعرض لتلك الاستراتيجيات فيما يلي.

تأثير الملح على أنبوبة البوتاجاز

يظهر تأثير سحري للتفاعلات بين الملح والغاز، حيث يقوم الملح بتقليل تراكم الكربون والشوائب داخل أنبوبة البوتاجاز ينتج هذا التأثير عن زيادة كفاءة البوتاجاز وتقليل استهلاك الغاز لتحقيق هذا التأثير الإيجابي، يُنصح بشراء كيس من الملح ووضعه داخل الأنبوبة عند استخدامها لأول مرة، مع استبداله بكيس جديد كل ستة أشهر يعود ذلك إلى أن هذه العملية تسهم في توفير أموال المواطن وتقليل استهلاك الأنابيب.

افكار للحفاظ على أداء البوتجاز فى الشتاء

استخدام الأواني المعدنية: يمكن تقليل استهلاك غاز الأنبوبة من خلال استخدام الأواني المصنوعة من الستانليس ستيل في عمليات الطهي هذه الأواني تساهم في تقديم أداء فعّال للبوتاجاز وتسرّع عملية طهي الطعام.

استخدام شعلات البوتاجاز المناسبة: يُفضل استخدام شعلات مناسبة حسب حجم الإناء ونوع الطهي على سبيل المثال، يمكن استخدام الشعلة الصغيرة للقهوة أو الشاي، بينما يمكن استخدام الشعلة الكبيرة للأواني الكبيرة هذا يساهم في تقليل استهلاك الغاز بشكل فعّال.

تغطية الطعام أثناء الطهي: يُنصح بتغطية الطعام أثناء عمليات الطهي، حيث يساعد ذلك في تسريع عملية النضج وبالتالي تقليل فترة التشغيل الطويلة للبوتاجاز، مما يؤدي إلى توفير استهلاك الغاز.

باستخدام هذه الإرشادات، يمكن للأفراد تحسين كفاءة استخدام البوتاجاز وتقليل استهلاك الغاز لفترة أطول خلال فصل الشتاء.