للعرايس فقط .. اخلطي " زيت الزيتون مع القرنفل " بهذه الطريقة وضعيها في هذا المكان كل ليلة ولن تستغني عنها أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي يتم استعمالها في مختلف الأغراض التي تتنوع ما بين الأكل وتحضير أصناف من الطعام والأغراض التجميلية ومن خلال هذا المقال سنعمد إلى ذكر الأخيرة ، حيث أن بعض الأشخاص قد قام بتجربة خليط يجمع ما بين زيت الزيتون والقرنفل كمكونين أساسيين من أجل القيام بتحضير وصفة تجميلية في غاية الروعة من الضروري أن يتم تجربتها على الشعر لما لها من تأثير ساحر على فروة الرأس حيث تعمل على تقوية الجذور بشكل استثنائي وهو الأمر الذي سنعرض له من خلال المقال

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر قم بالخلط بين زيت الزيتون والقرنفل المسحوق معا في إناء واحد

قومي بتسخين الخليط على درجة حرارة منخفضة ولا تتركي الخليط حتي يغلي على النار

ثم نترك المزيج حتي يبرد حتى يسها استعماله على فروة الرأس

تقسيم الشعر لأجزاء ومن ثم تدليك فروة الرأس بشكل جيد

بمجرد توزيع المزيج على شعرك، قمي بتدليك فروة رأسك بلطف لمدة 5-10 دقائق.

يتم ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة بعد وضع منشفة دافئة على الرأس

ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم

يجب أن نكرر العملية أسبوعيا لمرة أو مرتين – فوائد الوصفة للشعر يعتبر زيت الزيتون من العناصر الغنية بالأحماض الأمينية التي تمنح الشعر ما يحتاج من قوة وتغذية بصيلات الشعر ، تقليل تقصف الأطراف.