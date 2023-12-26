العشبه السحريه حيرت الاطباء.. بذور الكتان كنز رباني عشب طبيعي يقي من جميع الأمراض المزمنة.. مش هتروح عند دكتور تاني

يمكن تناول بذور الكتان باكثر من طريقه ، قد تكون محمصة أو نيئة، واحيانا يتم طحنها وإضافتها إلى المخبوزات والسلطة الخضراء و والعصائر، ويستخرج منها زيت بذور الكتان المفيد للبشرة والشعر.

القيمة الغذائية لبذور الكتان وفائدتة لصحة الإنسان

تحتوي بذور الكتان على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لجسم وصحة الإنسان، والمواد الفعالة فيها كثيرة مثل الفيتامينات والمعادن المهمة والدهون الصحية كأوميغا 3، وتحتوي “ملعقة كبيرة” من بذور الكتان الناعمة وزنها 7 جرام على العناصر الغذائية الآتية:

سعراتها الحرارية: 37.4 كالوري.

قيمة البروتين: 1.28 جم.

قيمة الدهون: 2.95 جم.

نسبة الكربوهيدرات: 2.02 جم.

نسبة الألياف الغذائية: 1.91 جم

نسبة الكالسيوم: 17.8 مل جم.

نسبة المغنيسيوم: 27.4 مل جم.

نسبة الفوسفور: 44.9 مل جم.

قيمة البوتاسيوم: 56.9 مل جم.

يحتوي علي حمض الفوليك: 6.09 ميكرو جرام.

بذور الكتان غنية جداً بالألياف ومنخفضة نسبة الكربوهيدرات مما يعني أنها تمنع الإمساك، وتساعد في إزالة السموم من الجسم.

فوائد بذور الكتان لسلامة القلب

تساعد بذور الكتان في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم والدهون الثلاثية التي تكون في الدم، وهذا بسبب محتواه الغني بالألياف الغذائية وأوميغا 3 مما يقي الأنسام من الإصابة بأمراض القلب المزمنة وتصلب الشرايين الحاد، إذ أن الاستهلاك المستمر لبذور الكتان يساعد في تخفيض خطر الإصابة بهذه الأمراض الصعبة.عافانا الله.