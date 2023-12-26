النتيجة ولا في الخيال ” .. اجري هاتي كريم بانثينول وهقولك تعملي بيه ايه معجزة بكل المقاييس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية والتجميلية في نفس الوقت التي تساعد على نقاء وتفتيح البشرة بكل المقاييس والتي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسوف نقدم إليك اليوم سيدتي وصفة في غاية الأهمية فعندما ترغبين في العناية ببشرتك فتأكدي أن هذه الوصفات غير باهظة الثمن وفي نفس الوقت نتائجها متميزة على الإطلاق وباهرة إلى حد كبير تابعي معي التفاصيل والنتيجة التي سوف تحصلين عليها.

وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة من أجل أن تحصلي على وصفة سريعة وبسيطة في نفس الوقت لترطيب البشرة وتفتيحها والتخلص من التصبغات التي تتواجد بها تأكدي أن وصفة كريم البانثينول أشهر الوصفات الطبيعية التي تجعل البشرة غنية بالعديد من الفيتامينات وخالية من أي بقع أو هالات سوداء أو تصبغات للبشاشاغة الشمس فمقادير تحضير هذه الوصفة تكون كالآتي: اثنين ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من فيتامين سي. طريقة التحضير أولا وقبل تحضير الوصفة تأكدي أن بشرتك نظيفة خالية من الميك آب.

ثم ابدئي بإحضار وعاء صغير به فيتامين سي.

ثم ضيفي كريم البانثينول مع النشا وزيت جوز الهند.

استمري في خفق هذه المكونات بشكل جيد.

فسوف يصبح لديكي خليط كريمي تأكدي أنه مناسب إلى حد كبير دون أي تكتلات ضيفيها على بشرتك لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة مع غسيل بشرتك بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر.

هذه الوصفة تكرر ثلاث مرات في الأسبوع تعمل أيضا هذه الوصفة على تفتيح البشرة في بصوره فعاله، ولكن إذا قمنا بتكرارها عدة مرات.

فوائد هذه الوصفة عظيمة جدا لأنها تعمل على إعادة التوازن مرة أخرى لنعومة وتفتيح وترطيب البشرة.

تقضي تماما على تهيجات البشرة الناتجة من أشعة الشمس فوق بنفسجية.

تعتبر فعالة في تغذية البشرة وإصلاحها من جديد.