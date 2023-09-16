نشكركم على متابعتكم خبر تنويه هام من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا” إلى أن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.

وجاء ذلك التنويه تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، مؤكدةً أن جميع الهواتف المتحركة في الدولة تم اعتمادها بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.



