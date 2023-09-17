نشكركم على متابعتكم خبر 9 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:42 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدداً من أطقم الحكام الإماراتيين الدوليين لإدارة مباريات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023، يومي 18 و19 سبتمبر الحالي.

وبحسب “وام”، ضمت القائمة المختار طاقما دوليا بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن، ومحمد أحمد يوسف “مساعد أول” وحسن المهري “مساعد ثان”، وسلطان محمد صالح “حكم رابع”، وعمر آل علي ويحيى الملا “للفيديو”، لإدارة مباراة الهلال السعودي ونافباهور الأوزبكي، بالمجموعة الرابعة.

كما تم اختيار الحكمين الدوليين أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم “للفيديو” ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، في المجموعة التاسعة.

ويُشارك الحكم الدولي عادل النقبي “حكماً للفيديو” ضمن طاقم حكام مباراة كايا ايلويلو الفلبيني أمام شاندونج تايشات الصيني في المجموعة السابعة.



