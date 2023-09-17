نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. إحباط تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

نجحت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي من إحباط تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 مليون درهم عبر الشحن الجوي وتأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية الدائرة لحماية المجتمع من المخاطر الأمنية، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار، باعتبار الجهات الجمركية هي خط الحماية الأول للمجتمع.

وبحسب “البيان”، تعود تفاصيل الضبطية إلى اشتباه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الأسيوية تحتوي الشحنة الأولى على عدد 20 طرد بوزن 460 كيلو جرام وبتفتيش الشحنة وفتح الطرود تم العثور على مواد مخدرة و أدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33,284 حبة و تقدر قيمتها السوقية بنحو 1 مليون درهم ، وتحتوى الشحنة الثانية على عدد 22 طرد بوزن 520 كيلو جرام ، من الترامادول بعدد 175300 حبة ، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 5.25 مليون درهم ، وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة و أصحاب العلاقة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي وفق الأصول و الإجراءات القانونية .

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ” تبنت جمارك دبي هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر مواردها البشرية و أنظمتها الخاصة من خلال تعزيز الامن و حماية المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي لكافة أنواع و أشكال المواد المخدرة و الممنوعة و المقيدة وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود للمحافظة على موقع الإمارة كمركز دولي للتجارة ، ونقطة جذب عالمية للاستثمار والأعمال و المعيشة “.

وثمن سعادته على جهود أعضاء إدارة الاستخبارات الجمركية ، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، بتصديهم لمحاولات تهريب المواد المخدرة وحماية المجتمع و الأفراد من مخاطرها وأضرارها وتأثيراتها المضاعفة على صحة وسلامة البشر و الجوانب الاقتصادية و المجتمعية ، سواء كانت هذه المواد متجهة إلى السوق المحلي أو إلى أية دولة أخرى عبر دبي.



