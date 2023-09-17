نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يعزي في وفاة والدة موفي ومحمد علي بن موفي الدوسري في العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش اليوم واجب العزاء لموفي ومحمد علي بن موفي الدوسري في وفاة والدتهم عفراء سلطان حضيرم خلفان الكتبي “رحمها الله”.

وبحسب “وام”، أعرب معاليه ـ لدى زيارته مجلس الريف في مدينة العين ــ عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.



