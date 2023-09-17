نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:48 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08 والجزر الأول عند 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 31 85 40

دبي 40 32 90 40

الشارقة 40 30 90 35

عجمان 40 31 90 35

أم القيوين 39 30 95 45

رأس الخيمة 41 31 90 40

الفجيرة 34 30 90 55

العـين 41 30 85 25

ليوا 41 28 90 20

الرويس 39 30 85 40

السلع 39 29 80 35

دلـمـا 38 32 75 50

طنب الكبرى 36 31 80 55

طنب الصغرى 36 31 80 55

أبو موسى 36 31 80 55.



