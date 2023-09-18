نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة التصيد الإلكتروني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:42 مساءً - متابعة – نغم حسن

نجحت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة التحريات والمباحث الجنائية – قسم الجرائم المنظمة – فرع الجرائم التقنية، من ضبط ثلاثة أشخاص استولوا على مبلغ مالي كبير من إحدى الشركات عن طريق التصيّد الإلكتروني بانتحالهم دور إحدى الشركات التي تتعامل معها (الشركة الضحيّة) في المعاملات التجارية.

وفي بيان نشرته شرطة رأس الخيمة عبر فيسبوك، حذّر سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، وأصحاب الشركات، من تعدد وتطور أشكال الاحتيال والتصيد الإلكتروني، منها التصيّد بالبريد الالكتروني، وهو عبارة عن رسائل بريد إلكترونية يتلقاها المستلم وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، عادة يدّعي المحتال خلالها تغيير حساب البنك واستبداله بحساب جديد، ليقوم الضحية باتخاذ إجراء عاجل بتحويل المبالغ المالية على الحساب الجديد دون الشك في مدى مصداقية الشخص أو جهة الارسال عبر البريد الالكتروني.

مناشداً سعادته أفراد المجتمع والشركات، بضرورة عدم الشروع في بدء إجراء المعاملات والحوالات البنكية لسداد المبالغ المالية المتفق عليها، بينهم وبين الشركات والجهات الأخرى إلا بعد التأكد من هوية ممثلي الشركات بالاتصال الهاتفي أو الاجتماعات، حفاظاً على الحقوق والممتلكات، مؤكداً بأن المحتالين يوهمون ضحاياهم بأكاذيب مثل إغلاق الحسابات أو تغيير مسمياتها أو استبدالها بحسابات جديدة، أو بأي حجة من الحجج الواهية لتصيد الشخص أو الجهة المستهدفة لهم.



