نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:42 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة 29 سبتمبر 2022 الموافق 14 ربيع الأول 1445 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة.

وهنأت الوزارة بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.



