نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد 18 مليون درهم لمؤسسة القرآن الكريم و92 وظيفة بهيئة البيئة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:56 صباحاً - متابعةك نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 92 وظيفة جديدة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، للالتحاق بمشروع سفاري الشارقة، ومحمية جزيرة صير بونعير التابعة للإمارة، على أن يبدأ توظيفهم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة خلال العام الحالي.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 18 مليون درهم، موازنة لمؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة، لدعم مشاريع تحفيظ ودراسة القرآن الكريم، حيث تشرف المؤسسة على 1197 حلقة موزعة على مختلف مناطق ومدن الإمارة، ويدرس بها 24 ألفاً و36 من الدارسين والدارسات، وهناك 6000 دارس ودارسة على قائمة الانتظار. وأعلن عن ذلك ظهر اليوم، عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء بتطوير شاطئ كلباء قبالة البنايات التي تم تسليمها للمواطنين على دفعتين من ناحية الخدمات لمرتادي الشاطئ، كما وجه سموه بتكليف إحدى الشركات لمساعدة ملاك البنايات في تأجيرها، على أن تتكفل الحكومة بدفع قيمة خدمات الشركات.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، تنشأ بموجبه مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة، تُسمى «جامعة الدراسات العالمية»، برئاسة الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وتتكون من الكليات والمعاهد العلمية التخصصية الآتية: كلية الدراسات الأفريقية ومعهد أفريقيا، وكلية الدراسات الآسيوية ومعهد آسيا، وكلية الدراسات الأوروبية ومعهد أوروبا.



