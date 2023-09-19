نشكركم على متابعتكم خبر بلدية مدينة أبوظبي تحذّر من إسكان العمال في المواقع الإنشائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أهمية الالتزام بحظر إسكان الفنيين والعمال في المواقع الإنشائية، مؤكدة ضرورة إسكانهم في السكنات العمالية المخصصة لهم، وذلك تطبيقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة، وحماية لصحتهم وسلامتهم، ولتوفير بيئة مناسبة وإيجابية لهم.

وبحسب “وام”، أطلقت البلدية في هذا الصدد، حملة توعوية تهدف إلى توعية أصحاب العقارات والشركات في أبوظبي وضواحيها بشأن الالتزام بالقوانين والضوابط التي توفر بيئة سكن آمنة وصحية لجميع العمال، تقوم بتنفيذها وفق محورين رئيسيين الأول ميداني ويتمثل بقيام مفتشي البلدية بجولات ميدانية على المواقع الإنشائية، وسكنات العمال للتوعية بالمعايير المطلوبة في سكن العمال لحماية صحتهم وسلامتهم، والتحذير من الآثار السلبية التي قد تنجم عن إسكان العمال في المواقع الإنشائية، والتبعات القانونية والجزائية المترتبة على هذا الفعل.

ويتمثل المحور الثاني للحملة في بث رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي، وإرسال آلاف الرسائل النصية التي تستهدفت تثقيف المعنيين في شركات المقاولات والاستشاريين والمسؤولين عن المواقع الإنشائية، وتوضيح التزاماتهم تجاه العمال، وخصوصاً ما يتعلق بتوفير السكن الحضاري والملائم الذي يحفظ صحتهم وسلامتهم.

ودعت البلدية خلال الحملة شركات المقاولات والمسؤولين عن السكنات العمالية إلى الإلمام والالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في مساكن العمال النظامية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي نظراً لنتائجها الإيجابية على الشركات والعمال في هذه السكنات على حد سواء.



