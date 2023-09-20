رئيس الدولة يبحث مع حاكم أم القيوين شؤون الوطن والمواطن

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهما – خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي – الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يقع في جوهر خطط التنمية والتطوير وعلى قمة أولويات القيادة ورؤيتها للمستقبل ليكون عنصراً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية وتقدم دولة الإمارات وتعزيز مكتسباتها.

كما تبادل سموهما التحية والأحاديث الودية مع ضيوف مجلس قصر البحر الذين هنؤوا سموهما بالإنجازات الحضارية التاريخية التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات في مجال الفضاء لاسيما إنجازها مؤخراً أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين والمواطنين.



