نشكركم على متابعتكم خبر الخطوات الصحيحة لتفريز البطاطس المقلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

للبطاطس فوائد صحية عديدة. لاحتوائها على الفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين ب6. كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

لذا، سنقدم لك في هذه المقالة خدعة بسيطة جدًا يمكنك تجربتها لتفريز البطاطس المقلية.

– أولاً، اختاري حبة بطاطس كبيرة الحجم، وقشريها ثم قطعيها إلى أصابع رفيعة أو حلقات أو مكعبات حسب الرغبة. ثم نغسل البطاطس المقطعة بالماء ونصفيها.

– ثم سخني الزيت في مقلاة عميقة وواسعة على نار متوسطة. عندما تتأكد من أن الزيت ساخن بدرجة كافية، أضف البطاطس المقطعة إلى الزيت واقليها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

– ثم نخرج البطاطس من الزيت ونضعها على ورق المطبخ لتمتص الزيت الزائد ونتركها حتى تبرد تماماً حتى لا يتشكل ثلج في الكيس.

– ثم ضعي البطاطس في كيس الفريزر وأغلقيه بعد إخراج الهواء منه بشكل كامل. ثم ضع الكيس في الثلاجة. عندما تحتاج إلى استخدامها، ما عليك سوى إزالة البطاطس وقليها في الزيت الساخن أثناء تجميدها. بهذه الطريقة تحصلين على بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.



